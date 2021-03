Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции: "Возвращение бога"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции на матчи отбора к Чемпионату Мира 2022 года.

"Возвращение бога", — написал Ибрагимович на своей странице в Твиттере.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0