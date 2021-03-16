Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции: "Возвращение бога"

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Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции: "Возвращение бога"Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции на матчи отбора к Чемпионату Мира 2022 года.

"Возвращение бога", — написал Ибрагимович на своей странице в Твиттере.

39-летний нападающий попал в заявку национальной команды впервые с 2016 года. Он сможет принять участие в матчах против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта) в рамках отбора на ЧМ-2022. Кроме того, Швеция сыграет контрольный матч с Эстонией 31 марта. 

Напомним, Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды. В его активе 62 гола за 116 матчей.

Читать также: Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на мартовские матчи | http://soccernews.ru
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