Ибрагимович ответил Лукаку, назвав себя богом
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ответил бельгийскому форварду "Интера" Ромелу Лукаку, который несколько месяцев назад заявил, что "В "Милане появился новый король".
"У миланцев никогда не было короля, у них есть бог", - написал Ибрагимович в своем Instagram.
Напомним, что в матче 4-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Интер" со счетом 2:1. В составе "Милана" дубль сделал Ибрагимович, а Лукаку забил единственный мяч "нерадзурри".
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел два матча в Серии А и забил четыре гола. На счету 27-летнего Лукаку четыре мяча в четырех поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17