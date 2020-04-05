Ибрагимович ответил на вызов Погба, записав видео трюков с мячом
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вызов французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, записав видео трюков с мячом.
"Весьма неплохо для такого высокого игрока. Теперь я тебе кое-что покажу. Возможно, тебя это впечатлит", - сказал Ибрагимович в сториз своего Instagram.
В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Ибрагимович и Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла. | http://soccernews.ru
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