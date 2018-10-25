Ибрагимович отжигает на американском ток-шоу

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович побывал на американском ток-шоу, в ходе которого его попросили исполнить танец "флосс". И 37-летний швед сделал это очень ярко.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за "Лос-Анджелес Гэлакси" 26 матчей, забил 22 гола и сделал 6 ассистов.

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