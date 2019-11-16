Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, сколько хочет зарабатывать в новом клубе.

Напомним, что 31 декабря звёздный швед станет свободным агентом и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

По информации Football Italia, 38-летний футболист рассчитывает на зарплату в размере 1 миллион евро в месяц.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным считается возвращение Ибры в Серию А, где им, по данным СМИ, интересуются "Интер", "Милан", "Наполи" и "Болонья".

Не пропустите: Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" сделал заявление о будущем Ибрагимовича. | http://soccernews.ru