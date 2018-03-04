Ибрагимович: "Переезд в Америку - заманчивый путь для продолжения карьеры"

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Ибрагимович: "Переезд в Америку - заманчивый путь для продолжения карьеры"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал возможный переезд в США.

"Пока что никакой конкретики нет, потому что все разговоры на неофициальном уровне. Но в целом, переезд в Америку - заманчивый путь для продолжения карьеры. Я был в Лос-Анджелесе и остался под впечатлением от местного калорита" - приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

Напомним, что контракт шведа с "МЮ" истекает этим летом.

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