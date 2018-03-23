Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает официальный сайт клуба.
Срок действия контракта футболиста не разглашается. По некоторым данным, его зарплата составит 1,5 миллиона долларов в год. Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался американцам бесплатно.
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36-летний Ибрагимович ранее выступал за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Швеции сыграл 116 матчей и забил 62 гола. Четырехкратный чемпион Франции, четырехкратный чемпион Италии, двукратный чемпион Голландии, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Голландии, трехкратный обладатель Кубка французской Лиги, обладатель Кубка английской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Голландии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного Чемпионата Мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
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|34
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|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
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|34
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Лос-Анджелес Гэлакси
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