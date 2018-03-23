Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия контракта футболиста не разглашается. По некоторым данным, его зарплата составит 1,5 миллиона долларов в год. Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался американцам бесплатно.

Видео: В Лос-Анджелесе появился новый лев.

36-летний Ибрагимович ранее выступал за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Швеции сыграл 116 матчей и забил 62 гола. Четырехкратный чемпион Франции, четырехкратный чемпион Италии, двукратный чемпион Голландии, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Голландии, трехкратный обладатель Кубка французской Лиги, обладатель Кубка английской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Голландии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного Чемпионата Мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: АПЛ в следующем сезоне будет тестировать систему видеоповторов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов