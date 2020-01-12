Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович стал первым футболистом в истории, который забивал в четырех десятилетиях.

Форвард отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:0), впервые отличившись после возвращения в "Милан".

Ранее швед забивал в 1990-х годах (один гол), в 2000-х (169) и 2010-х (304).

Напомним, что 38-летний Ибрагимович также выступал за "Мальме", "Ювентус", "Аякс", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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