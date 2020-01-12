Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович стал первым футболистом в истории, который забивал в четырех десятилетиях.
Форвард отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:0), впервые отличившись после возвращения в "Милан".
Ранее швед забивал в 1990-х годах (один гол), в 2000-х (169) и 2010-х (304).
Напомним, что 38-летний Ибрагимович также выступал за "Мальме", "Ювентус", "Аякс", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
Не пропустите: Ибрагимович прокомментировал свой первый гол за "Милан". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" сделала предложение Почеттино
-
Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"
-
"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде
-
Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров
-
Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"
Лента новостей
-
1
"Реал" выиграл Суперкубок Испании
-
"Барселона" сделала предложение Почеттино
-
АЕК впервые проиграл под руководством Карреры
-
Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"
-
Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-лигах
-
"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде
-
Агуэро установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера
-
Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров
-
"Дижон" обыграл "Лилль" в домашнем матче Лиги 1
-
Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"
-
Рагнар Сигурдссон: "Копенгаген стал моим домом"
-
Квальярелла забивает 16 лет подряд. Это рекорд Серии А
-
Сигурдссон перешел в "Коппенгаген"
-
"Сельта" и "Реал Сосьедад" разгромили соперников в Кубке Испании
-
Модрич, Фелиш и Мората - в старте на матч "Реал" - "Атлетико"
-
"Торпедо" подтвердило назначение Алдонина в тренерский штаб клуба
-
"Фиорентина" минимально обыграла СПАЛ в Серии А
-
"Нант" обыграл "Сент-Этьен" в матче 20-го тура Лиги 1
-
"Борнмут" в домашнем матче потерпел поражение от "Уотфорда"
-
"Сампдория" в домашнем матче обыграла "Брешию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|19
|46
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Торино
|19
|27
|8
|Хеллас Верона
|18
|25
|9
|Парма
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12