Ибрагимович планирует остаться в "Милане" до 2022 года

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Ибрагимович планирует остаться в "Милане" до 2022 года

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассчитывает продлить контракт с клубом ещё на один год.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона, но, как сообщает Corriere della Sera, агент 39-летнего футболиста Мино Райола уже начал работать над новым договором.

По информации источника, звёздный швед чувствует в себе силы играть на высоком уровне до лета 2022 года.

В этом сезоне Ибрагимович провёл за "Милан" 3 матча, в которых забил 5 голов, в том числе 2 - в дерби с "Интером".

Не пропустите: Ибрагимович дал яркую оценку своей игре в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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