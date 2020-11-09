Ибрагимович побил рекорд Шевченко в чемпионате Италии

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович побил рекорд украинского футболиста Андрея Шевченко.

Ибрагимович стал первым футболистом в истории итальянского клуба, забив в семи матчах Серии А подряд. Прежнее достижение принадлежало Шевченко, который забивал в шести матчах подряд.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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