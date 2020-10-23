Ибрагимович поддержал Хабиба перед боем с Гэтжи

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович будет поддерживать российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Звёздный швед выложил в сторис своего инстаграма фото Хабиба, сопроводив его эмодзи героя комиксов Халка.

Хабиб - действующий чемпион UFC в лёгком весе. В его активе 28 побед в 28 боях. На счету Гэтжи 22 выигранных поединка и 2 поражения.

Турнир UFC 254 запланирован на субботу. Выход в октагон Хабиба и Гэтжи ожидается в 23:00 по московскому времени.

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