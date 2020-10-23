Ибрагимович поддержал Хабиба перед боем с Гэтжи
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович будет поддерживать российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Звёздный швед выложил в сторис своего инстаграма фото Хабиба, сопроводив его эмодзи героя комиксов Халка.
Хабиб - действующий чемпион UFC в лёгком весе. В его активе 28 побед в 28 боях. На счету Гэтжи 22 выигранных поединка и 2 поражения.
Турнир UFC 254 запланирован на субботу. Выход в октагон Хабиба и Гэтжи ожидается в 23:00 по московскому времени.
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|26
|39
|7
|Милан
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17