Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"
Сегодня, 2 января, нападающий Златан Ибрагимович перешел в "Милан". В связи с этим футболист прокомментировал свой трансфер.
Швед объяснил, почему выбрал именно 21-й игровой номер, а так же рассказал о поставленных задачах.
"Я показал доступные номера своим детям, и они предпочли 21-й, так что я выбрал его.
Сейчас моя цель в клубе - исправить ситуацию. И выступать как можно лучше на индивидуальном уровне.
За последние две-три недели я разговаривал с Мальдини и Бобаном больше, чем со своей женой!", - сказал Ибрагимович в интервью Milan TV.
Напомним, что нападающий уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего ушёл в ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11