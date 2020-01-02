Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

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Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Сегодня, 2 января, нападающий Златан Ибрагимович перешел в "Милан". В связи с этим футболист прокомментировал свой трансфер.

Швед объяснил, почему выбрал именно 21-й игровой номер, а так же рассказал о поставленных задачах.

"Я показал доступные номера своим детям, и они предпочли 21-й, так что я выбрал его.

Сейчас моя цель в клубе - исправить ситуацию. И выступать как можно лучше на индивидуальном уровне.

За последние две-три недели я разговаривал с Мальдини и Бобаном больше, чем со своей женой!", - сказал Ибрагимович в интервью Milan TV.

Напомним, что нападающий уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего ушёл в ПСЖ.

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