Ибрагимович подписал контракт с новым клубом

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подписал контракт с американским "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как информирует L’Equipe, соглашение с заокеанским клубом 36-летний нападающий "красных дьяволов" оформил еще три недели назад. В свой новый клуб швед переберется уже этой весной, перед стартом нового сезона в МЛС.

Напомним, Моуринью прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси". | soccernews.ru