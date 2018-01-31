Ибрагимович подписал контракт с новым клубом

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтедлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович подписал контракт с новым клубомФорвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подписал контракт с американским "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как информирует L’Equipe, соглашение с заокеанским клубом 36-летний нападающий "красных дьяволов" оформил еще три недели назад. В свой новый клуб швед переберется уже этой весной, перед стартом нового сезона в МЛС.

Напомним, Моуринью прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси". | soccernews.ru

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