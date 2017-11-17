Ибрагимович, Погба и Рохо попали в заявку на матч с "Ньюкаслом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил о возвращении в строй нескольких футболистов.

"Ибрагимович, Погба и Рохо попали в заявку на игру с "Ньюкаслом". Поль восстановился. Думаю, вы успели заметить разницу между "МЮ" с ним и без него. В прошлом сезоне Златан играл практически в каждой встрече, пока был здоров. В этом сезоне мы научились действовать без него, но он очень важный игрок для «МЮ». Мы очень рады его возвращению в строй. Рохо проделал огромную работу после повреждения и операции, чтобы восстановиться. Он играл за дубль, поэтому готов сыграть против "Ньюкасла" - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Матч между "МЮ" и "Ньюкаслом" состоится 18 ноября в 20:30 по московскому времени.

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