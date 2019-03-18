Ибрагимович: Погба может стать лучшим игроком на своей позиции

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Ибрагимович: Погба может стать лучшим игроком на своей позиции

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что думает о игроках "Манчестер Юнайтед" Поле Погба и Маркусе Рэшфорде. Об этом сообщает Mirror.

"Я считаю, что Погба может стать лучшим игроком на своей позиции. Он отличный парень, который уделяет кучу времени тренировкам, слушает советы и старается быть лучше и выигрывать. Он хочет выступать только на высоком уровне.

Рашфорд - будущее "МЮ". Я всегда знал, что он индивидуалист, но потом он стал больше играть с командой. Его потенциалу нет предела", - сказал Ибрагимович. 

"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 баллов.

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