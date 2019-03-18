Ибрагимович: Погба может стать лучшим игроком на своей позиции
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что думает о игроках "Манчестер Юнайтед" Поле Погба и Маркусе Рэшфорде. Об этом сообщает Mirror.
"Я считаю, что Погба может стать лучшим игроком на своей позиции. Он отличный парень, который уделяет кучу времени тренировкам, слушает советы и старается быть лучше и выигрывать. Он хочет выступать только на высоком уровне.
Рашфорд - будущее "МЮ". Я всегда знал, что он индивидуалист, но потом он стал больше играть с командой. Его потенциалу нет предела", - сказал Ибрагимович.
"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14