Ибрагимович: "Погба выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют"

Теги манчестер юнайтедполь погбазлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Погба выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о критике в адрес хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Думаю, есть игроки за границами звезд. Но Погба я там еще не вижу. Поль потрясающий футболист, он может преодолеть границы звезд. Он способен на большее и может развиваться.

Он выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют. Мы не должны забывать, что он играл в финале ЛЧ, в финале Евро со сборной. Он только что выиграл ЧМ. Он завоевал много титулов в Италии. Выиграл пару трофеев с "МЮ". На молодежном уровне взял кучу медалей. Чего еще вы хотите?" - приводит слова Ибрагимовича BBC.

Читайте также: Моуринью доволен игрой Погба на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов