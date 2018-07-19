Ибрагимович: "Погба выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о критике в адрес хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Думаю, есть игроки за границами звезд. Но Погба я там еще не вижу. Поль потрясающий футболист, он может преодолеть границы звезд. Он способен на большее и может развиваться.

Он выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют. Мы не должны забывать, что он играл в финале ЛЧ, в финале Евро со сборной. Он только что выиграл ЧМ. Он завоевал много титулов в Италии. Выиграл пару трофеев с "МЮ". На молодежном уровне взял кучу медалей. Чего еще вы хотите?" - приводит слова Ибрагимовича BBC.

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