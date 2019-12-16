Ибрагимович похвалил Мбаппе

Нападающий Златан Ибрагимович лестно высказался в адрес форвард ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает GQ.

Швед заявил, что надеется на то, что молодой футболист продолжит расти и развиваться.

"Я сегодня мало вижу таких футболистов как Роналдо. Есть Мбаппе, который выделяется на фоне остальных. Он показывает разницу. Мбаппе молод и должен продолжать работать и развиваться. Он уже звезда.

Надеюсь, он всегда будет голоден до побед и испытывать страсть к футболу. Нужно прогрессировать и добьется еще большего", - сказал Ибрагимович.

В этом сезоне чемпионата Франции 20-летний француз участвовал в 11 матчах, отметившись 9 голами и 4 результативными передачами.

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