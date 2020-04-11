Ибрагимович похвастался уловом на рыбалке

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, который сейчас прибывает в Швеции на период пандемии коронавируса, активно проводит дни.

Отметим, что в Швеции действуют мягкие условия карантина. С 1 апреля в стране закрыты лыжные курорты, некоторые магазины и общественный транспорт.

По последним данным, в Швеции зафиксировано 10 151 случай заражения коронавирусом. 381 человек выздоровел, 887 человек умерло.

38-летний Ибрагимович проводит выходные на рыбалке и в соцсети похвастался уловом.

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