Ибрагимович похвастался уловом на рыбалке

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Ибрагимович похвастался уловом на рыбалке

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, который сейчас прибывает в Швеции на период пандемии коронавируса, активно проводит дни.

Отметим, что в Швеции действуют мягкие условия карантина. С 1 апреля в стране закрыты лыжные курорты, некоторые магазины и общественный транспорт.

По последним данным, в Швеции зафиксировано 10 151 случай заражения коронавирусом. 381 человек выздоровел, 887 человек умерло.

38-летний Ибрагимович проводит выходные на рыбалке и в соцсети похвастался уловом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What a day! @svartzonker #mcrubber

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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