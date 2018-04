Ибрагимович поиграл в мяч с хоккеистами "Лос-Анджелеса"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович посетил матч НХЛ между "Лос-Анджелесом" и "Миннесотой".

36-летний швед познакомился с хоккеистами "Лос-Анджелеса" и поиграл с ними в мяч на предыгровой разминке.

When a soccer superstar wants to juggle with you, you don't turn him down.



Come see @Ibra_official with the @LAGalaxy this Sunday for LA Kings Night >> https://t.co/i3VVyFbIRA pic.twitter.com/BkXWhVuw3q