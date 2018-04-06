Ибрагимович поиграл в мяч с хоккеистами "Лос-Анджелеса"
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович посетил матч НХЛ между "Лос-Анджелесом" и "Миннесотой".
36-летний швед познакомился с хоккеистами "Лос-Анджелеса" и поиграл с ними в мяч на предыгровой разминке.
When a soccer superstar wants to juggle with you, you don't turn him down.— LA Kings (@LAKings) 6 апреля 2018 г.
Come see @Ibra_official with the @LAGalaxy this Sunday for LA Kings Night >> https://t.co/i3VVyFbIRA pic.twitter.com/BkXWhVuw3q
Не пропустите: Ибрагимович рассказал о том, кто мог бы сыграть его роль в кино. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили
-
За рядовыми тремя очками: "Барселона" в домашних стенах сыграет с "Леганесом"
-
Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"
-
"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ
Лента новостей
-
"Боруссия М" – "Герта" - 2:1, "Фрайбург" – "Вольфсбург" - 0:2, "Кельн" – "Майнц" - 1:1 (обзоры)
-
"Зенит" – "Краснодар" - 1:2 (обзор)
-
"Монако" одержал победу над "Нантом"
-
Дибала установил личный рекорд результативности
-
"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии
-
"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)
-
Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"
-
Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"
-
"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ
-
"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)
-
"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ
-
"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)
-
Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"
-
Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби
-
Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"
-
"Реал" определился со стоимостью Бензема
-
Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем"
-
Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34