Ибрагимович показал, как тренируется в стиле Джеки Чана (видео)
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия. В ходе тренировок швед необычным образом качал пресс, вися вверх ногами.
Форвард набирал воду в маленькие стаканчики, которые находились у его головы, а затем выливал ее в таз возле ног. Точно также тренировался киноактер Джеки Чан в одном из своих фильмов.
"Терпение", - написал Ибрагимович в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|26
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17