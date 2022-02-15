Ибрагимович показал, как тренируется в стиле Джеки Чана (видео)

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Ибрагимович показал, как тренируется в стиле Джеки Чана (видео)

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия. В ходе тренировок швед необычным образом качал пресс, вися вверх ногами. 

Форвард набирал воду в маленькие стаканчики, которые находились у его головы, а затем выливал ее в таз возле ног. Точно также тренировался киноактер Джеки Чан в одном из своих фильмов.

"Терпение", - написал Ибрагимович в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Ибрагимович сыграл юбилейный матч за "Милан". | http://soccernews.ru
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