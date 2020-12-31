Ибрагимович показал, как закаляется в снегу

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выложил в инстаграме видео, на котором он в одних трусах падает в снег.

Напомним, что сейчас звёздный швед восстанавливается после травмы камбаловидной мышцы. Его возвращение в строй ожидается через 1-2 недели.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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