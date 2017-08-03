Ибрагимович показал распущенные волосы

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Ибрагимович показал распущенные волосы

Шведский нападающий Златан Ибрагимович отпуск на яхте и сфотографировался с распущенными волосами.

Фото: Златан на яхте.

Напомним, что в последние годы форвард всегда выходил на поле, завязав волосы в узел на затылке.

В данный момент 35-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы колена.

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