Ибрагимович показал свои навыки обращения с мячом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал в своём твиттере мастер-класс обращения с мячом.

В видеоролике звёздный швед почти две минуты чеканит игровой снаряд и показывает разные эффектные трюки.

Напомним, что сейчас подавляющее большинство футбольных турниров в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.

38-летний Ибрагимович в январе вернулся в "Милан" и с тех пор забил 4 гола в 10 матчах.

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