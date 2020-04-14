Ибрагимович показал свои навыки обращения с мячом

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович показал свои навыки обращения с мячом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал в своём твиттере мастер-класс обращения с мячом.

В видеоролике звёздный швед почти две минуты чеканит игровой снаряд и показывает разные эффектные трюки.

Напомним, что сейчас подавляющее большинство футбольных турниров в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.

38-летний Ибрагимович в январе вернулся в "Милан" и с тех пор забил 4 гола в 10 матчах.

Не пропустите: Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе

Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов