Ибрагимович показал свой красивый гол с тренировки "Милана"

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимович показал свой красивый гол с тренировки "Милана"Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пока занимается по облегченной программе, но уже близок к возвращению в общую тренировочную группу. Швед решил порадовать своих фанатов красивым голом, забитым на тренировке.

Откликнувшись на передачу, прокатился на коленях и забил мяч в сетку эффектным ударом головы.

Сообщается, что уже к матчу с "Кальяри", который запланирован на 18 января, футболист может быть полностью готов.

Всего в сезоне 2020/2021 итальянской Серии А Златан выходил на поле в 6 матчах. На его счету 10 голов и 1 результативная передача.

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