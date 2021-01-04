Ибрагимович показал свой красивый гол с тренировки "Милана"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пока занимается по облегченной программе, но уже близок к возвращению в общую тренировочную группу. Швед решил порадовать своих фанатов красивым голом, забитым на тренировке.
Откликнувшись на передачу, прокатился на коленях и забил мяч в сетку эффектным ударом головы.
Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021
Сообщается, что уже к матчу с "Кальяри", который запланирован на 18 января, футболист может быть полностью готов.
Всего в сезоне 2020/2021 итальянской Серии А Златан выходил на поле в 6 матчах. На его счету 10 голов и 1 результативная передача.
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