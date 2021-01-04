Ибрагимович показал свой красивый гол с тренировки "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пока занимается по облегченной программе, но уже близок к возвращению в общую тренировочную группу. Швед решил порадовать своих фанатов красивым голом, забитым на тренировке.

Откликнувшись на передачу, прокатился на коленях и забил мяч в сетку эффектным ударом головы.

Сообщается, что уже к матчу с "Кальяри", который запланирован на 18 января, футболист может быть полностью готов.