Ибрагимович показал свою тренировку с боксёрской грушей

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович похвастался навыками в области боевых искусств.

40-летний швед показал свою тренировку с боксёрской грушей. Футболист нанёс несколько ударов ногой из разных позиций.

Напомним, что у звёздного форварда есть чёрный пояс по тхэквондо.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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