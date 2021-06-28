Ибрагимович показал трейлер фильма о самом себе (видео)

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Ибрагимович показал трейлер фильма о самом себе (видео)

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович показал трейлер фильма про себя "Я Златан".

"Я Златан". Фильм", - написал швед в своем инстаграме.

Фильм расскажет историю юности Ибрагимовича и ранних годах в футболе.

39-летний Ибрагимович в минувшем сезоне провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. Ранее он играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Не пропустите: Ибрагимович пропустит два месяца из-за травмы. | http://soccernews.ru
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