Ибрагимович показал трейлер фильма о самом себе (видео)

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович показал трейлер фильма про себя "Я Златан".

"Я Златан". Фильм", - написал швед в своем инстаграме.

Фильм расскажет историю юности Ибрагимовича и ранних годах в футболе.

39-летний Ибрагимович в минувшем сезоне провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. Ранее он играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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