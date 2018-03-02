Ибрагимович покинет "Манчестер Юнайтед"

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Ибрагимович покинет "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что летом клуб расстанется с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Мы все думаем, что это последний сезон Ибрагимовича в "МЮ". Дальше он примет решение - играть дальше или завершить карьеру. Златан заслуживает права самому выбирать свое будущее. Он является удивительным игроком, который провел невероятную карьеру. К сожалению ужасная травма помешала ему провести за нас еще пару прекрасных сезонов", - приводит слова Моуринью ESPN.

В этом сезоне 36-летний Ибрагимович провел за "Манчестер Юнайтед" 7 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает летом.

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