Ибрагимович получил дисквалификацию на один матч

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимович получил дисквалификацию на один матчФото: Твиттер @Ibra_official
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович был наказан по итогам событий в матче 30-го тура Серии А против "Пармы" (2:0), сообщает football-italia.

По информации источника, дисциплинарная комиссия дисквалифицировала 39-летнего шведа на одну встречу и оштрафовала его на 5 тысяч евро "за неуважительную критику в адрес официального лица матча". По этой причине голеадор пропустит матч с "Дженоа", который состоится 18 апреля.

Напомним, футболист получил прямую красную карточку после конфликта с арбитром Фабио Марески. Сообщалось, что Ибрагимович подаст апелляцию на это удаление, поскольку судье могло послышаться не то слово.

В текущем сезоне нападающий провел за "Милан" 17 матчей в чемпионате Италии. На его счету 15 забитых мячей и 2 голевые передачи.

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