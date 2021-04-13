Ибрагимович получил дисквалификацию на один матч

Фото: Твиттер @Ibra_official

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович был наказан по итогам событий в матче 30-го тура Серии А против "Пармы" (2:0), сообщает football-italia.

По информации источника, дисциплинарная комиссия дисквалифицировала 39-летнего шведа на одну встречу и оштрафовала его на 5 тысяч евро "за неуважительную критику в адрес официального лица матча". По этой причине голеадор пропустит матч с "Дженоа", который состоится 18 апреля.

Напомним, футболист получил прямую красную карточку после конфликта с арбитром Фабио Марески. Сообщалось, что Ибрагимович подаст апелляцию на это удаление, поскольку судье могло послышаться не то слово.

В текущем сезоне нападающий провел за "Милан" 17 матчей в чемпионате Италии. На его счету 15 забитых мячей и 2 голевые передачи.