Ибрагимович получил капитанскую повязку

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал новым обладателем капитанской повязки.

Именно 37-летний швед поведет команду за собой в новом сезоне МЛС, который стартует уже завтра.

"Лос-Анджелес Гэлакси" в 1-м туре сыграет против "Чикаго Файр". Матч состоится 3 марта в 4:00 (мск).

Напомним, что Ибрагимович продлил контракт с клубом до конца 2019 года.

В прошлом сезоне швед забил 22 гола в 27 играх.

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