Ибрагимович получил капитанскую повязку
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал новым обладателем капитанской повязки.
Именно 37-летний швед поведет команду за собой в новом сезоне МЛС, который стартует уже завтра.
IBRAHIMOVI©@Ibra_official | #Since96 pic.twitter.com/NTcNDvG4Hp— LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 марта 2019 г.
"Лос-Анджелес Гэлакси" в 1-м туре сыграет против "Чикаго Файр". Матч состоится 3 марта в 4:00 (мск).
Напомним, что Ибрагимович продлил контракт с клубом до конца 2019 года.
В прошлом сезоне швед забил 22 гола в 27 играх.
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