Ибрагимович получил красную карточку за разговор с судьей

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Ибрагимович получил красную карточку за разговор с судьей

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович был удален в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (2:1).

Форвард получил красную карточку в середине второго тайма после разговора с главным арбитром Фабио Мареской. Не исключено, что форвард получит дисквалификацию на несколько матчей.

В этом сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 24 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Руководитель "Милана" высказался о будущем Ибрагимовича в клубе. | http://soccernews.ru
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