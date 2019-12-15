Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С

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Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С

"Монца" проявляет интерес к шведскому нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу

"Берлускони дал добро и после этого я позвонил агенту Златана. Он предложил мне связаться с Ибрагимовичем напрямую. Я предложил ему контракт на 2,5 года. Я сказал Златану, что через два мы поднимемся с ним в Серию А", - сказал генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани.

Напомним, что ранее Ибрагимович выступал за "Милан", владельцем которого был Сильвио Берлусони, а Галлиани работал в должности генерального директора.

Контракт 38-летнему Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце 2019 года. Американский клуб предложил ему продлить соглашение. Также шведом интересуются "Болонья", "Наполи" и "Милан".

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