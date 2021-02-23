Ибрагимович получил "Золотыго тапира" - приз за спортивные провалы. Футболист отреагировал

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в феврале получил необычную награду. Приз называется "Золотой тапир", и вручается спортсменам, допустившим яркие провалы. Очевидно, награда для шведа связана с неудачными выступлениями "Милана" в матчах с "Интером". Напомним, последнее "миланское дерби" завершилось для "россонери" поражением 0:3, а до этого "Интер" выбил команду Златана из Кубка Италии, а сам футболист запомнился лишь стычкой с форвардом соперников Ромелу Лукаку и удалением.

39-летний футболист отреагировал на премию:

"В последнем матче было непросто. Мы допустили слишком много ошибок. Но мы восстановимся.

На следующую игру выйду с "Тапиром". Он вернет нам удачу", — цитирует Ибрагимовича football-italia.