Ибрагимович пообещал сделать из игроков "Лос-Анджелес Гэлакси" суперзвезд

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своем переезде в США, а также о том, чего ожидает от своего пребывания в американском клубе.

."Долго думал, что подарить Лос-Анджелесу, и решил, что должен подарить себя. У меня большое самолюбие? Да, но я не сказал бы, что я типичный шведский парень, хотя именно я поместил Швецию на карту.

Не боюсь ли затмить других игроков "Гэлакси"? Нет-нет, я сделаю из них суперзвезд. Как и тебя, Джимми (смеется). В США футбол не очень популярен? Послушай, футбол – самый популярный спорт на планете. Можете себе представить, каково ощущать себя на вершине популярнейшей игры?" - сказал он.

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