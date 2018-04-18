Ибрагимович пообещал сделать из игроков "Лос-Анджелес Гэлакси" суперзвезд

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимовичмлс

Ибрагимович пообещал сделать из игроков "Лос-Анджелес Гэлакси" суперзвездНападающий "Лос-Анджелес Гэлакси"  Златан Ибрагимович рассказал о своем переезде в США, а также о том, чего ожидает от своего пребывания в американском клубе.

."Долго думал, что подарить Лос-Анджелесу, и решил, что должен подарить себя. У меня большое самолюбие? Да, но я не сказал бы, что я типичный шведский парень, хотя именно я поместил Швецию на карту.

Не боюсь ли затмить других игроков "Гэлакси"? Нет-нет, я сделаю из них суперзвезд. Как и тебя, Джимми (смеется). В США футбол не очень популярен? Послушай, футбол – самый популярный спорт на планете. Можете себе представить, каково ощущать себя на вершине популярнейшей игры?" - сказал он.

Читайте: Ибрагимович: "Шансы на мое участие в Чемпионате Мира - очень высоки"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов