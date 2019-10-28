Ибрагимович попал в символическую сборную МЛС по итогам сезона
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович включен в список 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную МЛС в нынешнем сезоне.
38-летний Ибрагимович провел 31 матч в регулярном чемпионате, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2019 года.
Полностью символическая сборная МЛС выглядит следующим так:
вратарь Вито Манноне ("Миннесота Юнайтед")
защитники: Ике Опара ("Миннесота Юнайтед"), Майлз Робинсон ("Атланта Юнайтед"), Уокер Циммерман ("Лос-Анджелес")
полузащитники: Алехандро Посуэло ("Торонто"), Карлес Хиль ("Нью-Ингленд Революшн"), Эдуард Атуэста ("Лос-Анджелес"), Макси Моралес ("Нью-Йорк Сити")
нападающие: Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Джозеф Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес").
Не пропустите: Ибрагимович: "Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34