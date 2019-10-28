Ибрагимович попал в символическую сборную МЛС по итогам сезона

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович включен в список 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную МЛС в нынешнем сезоне.

38-летний Ибрагимович провел 31 матч в регулярном чемпионате, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2019 года.

Полностью символическая сборная МЛС выглядит следующим так:

вратарь Вито Манноне ("Миннесота Юнайтед")

защитники: Ике Опара ("Миннесота Юнайтед"), Майлз Робинсон ("Атланта Юнайтед"), Уокер Циммерман ("Лос-Анджелес")

полузащитники: Алехандро Посуэло ("Торонто"), Карлес Хиль ("Нью-Ингленд Революшн"), Эдуард Атуэста ("Лос-Анджелес"), Макси Моралес ("Нью-Йорк Сити")

нападающие: Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Джозеф Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес").

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