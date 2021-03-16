Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на мартовские матчи

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович официально вернулся в состав сборной Швеции, об этом сообщает официальный Твиттер команды.

39-летний нападающий попал в состав национальной команды на мартовские матчи квалификации к Чемпионату Мира 2022. Это его первый вызов с 2016 года.

TRUPPEN!



Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

Ибрагимович защищал цвета сборной Швеции 15 лет с 2001 года. В его активе 116 матчей, в которых он смог забить 62 гола. Футболист является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, у нападающего были трудные отношения с тренером Янне Андерссоном, но в данный момент все вопросы улажены.

В текущем сезоне Ибрагимович в 14 матчах Серии А забил 14 голов.