Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на мартовские матчи

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Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на мартовские матчиФорвард "Милана" Златан Ибрагимович официально вернулся в состав сборной Швеции, об этом сообщает официальный Твиттер команды.

39-летний нападающий попал в состав национальной команды на мартовские матчи квалификации к Чемпионату Мира 2022. Это его первый вызов с 2016 года.

Ибрагимович защищал цвета сборной Швеции 15 лет с 2001 года. В его активе 116 матчей, в которых он смог забить 62 гола. Футболист является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, у нападающего были трудные отношения с тренером Янне Андерссоном, но в данный момент все вопросы улажены.

В текущем сезоне Ибрагимович в 14 матчах Серии А забил 14 голов.

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