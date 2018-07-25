Ибрагимович посетил тренировку "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович посетил тренировку "Манчестер Юнайтед"Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович посетил тренировку своей бывшей команды "Манчестер Юнайтед", которая в настоящее время находится в США.

Напомним, Ибрагимович сравнил себя с игроками "МЮ". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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