Ибрагимович посетил тренировку "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович посетил тренировку своей бывшей команды "Манчестер Юнайтед", которая в настоящее время находится в США.

Напомним, Ибрагимович сравнил себя с игроками "МЮ". | soccernews.ru