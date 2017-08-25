Ибрагимович пошел на уменьшение зарплаты в "МЮ" на 13 миллионов евро в год

Стали известны финансовые условия контракта нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, сообщает The Times.

По сведениям издания, зарплата футболиста составит порядка семи миллионов евро в год.

Ради возвращения в стан манкунианцев форвард пошел на значительно снижение оклада. В минувшем сезоне 35-летнего форвард получал в "МЮ" 20 миллионов в год.

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