Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб

Теги златан ибрагимовичкилиан мбаппепсжреал мадрид

Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клубФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович дал совет нападающему сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе насчет его будущего.

"Я посоветовал Мбаппе покинуть ПСЖ. Ему нужна более структурированная среда, как в мадридском "Реал".

Но затем я сказал президенту ПСЖ не продавать его", - сказал 40-летний швед.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает по окончании нынешнего сезона. Уже через месяц он будет вправе подписывать предварительный контракт с любым клубом без ведома ПСЖ.

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