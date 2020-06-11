Ибрагимович поссорился с гендиректором "Милана"

У нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича произошёл конфликт с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.

По информации Football Italia, шведский футболист повздорил с функционером на тренировке, обвинив того в отсутствии у клуба вразумительного проекта.

Напомним, что по окончании сезона истекает контракт 38-летнего футболиста с "россонери", который, вероятно, не будет продлён.

После возвращения в "Милан" в январе Ибрагимович забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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