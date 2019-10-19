Ибрагимович поставил условие для возвращения в Серию А

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович поставил условие для возвращения в Серию А

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович готов вернуться в итальянскую Серию А, но при одном условии.

"Мне 38 лет, но я сохраняю энтузиазм ребёнка и огромное желание побеждать. Для меня это всё. Пока я не думаю о своём будущем, я буду оценивать ситуацию вместе с семьей. Чтобы продолжать играть, мне нужно что-то особенное, что позволит огню внутри меня продолжать гореть здесь или где-то ещё.

Италия - мой второй дом. Я выслушаю все предложения, но хочу бороться за максимальную цель. Если бы я вернулся, хотел бы бороться за скудетто, а не просто, чтобы меня кто-то подписал, потому что я Ибрагимович. Я всё ещё могу иметь решающую роль. Я не животное в зоопарке, чтобы выставлять меня на показ людям", - цитирует шведа Football Italia.

Напомним, что контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" истекает в декабре этого года и стороны пока не договорились о его продлении.

Звёздный форвард ранее выступал за три итальянских клуба - "Ювентус" (2004-2006), "Интер" (2006-2009) и "Милан" (2010-2012).

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