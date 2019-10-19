Ибрагимович поставил условие для возвращения в Серию А
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович готов вернуться в итальянскую Серию А, но при одном условии.
"Мне 38 лет, но я сохраняю энтузиазм ребёнка и огромное желание побеждать. Для меня это всё. Пока я не думаю о своём будущем, я буду оценивать ситуацию вместе с семьей. Чтобы продолжать играть, мне нужно что-то особенное, что позволит огню внутри меня продолжать гореть здесь или где-то ещё.
Италия - мой второй дом. Я выслушаю все предложения, но хочу бороться за максимальную цель. Если бы я вернулся, хотел бы бороться за скудетто, а не просто, чтобы меня кто-то подписал, потому что я Ибрагимович. Я всё ещё могу иметь решающую роль. Я не животное в зоопарке, чтобы выставлять меня на показ людям", - цитирует шведа Football Italia.
Напомним, что контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" истекает в декабре этого года и стороны пока не договорились о его продлении.
Звёздный форвард ранее выступал за три итальянских клуба - "Ювентус" (2004-2006), "Интер" (2006-2009) и "Милан" (2010-2012).
Не пропустите: Ибрагимович: "Если я уйду, американским журналистам будет не о чем писать". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"
-
Рейнгольд - о владельце "Спартака" Федуне: "Он обманывает народ"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Мальоркой", Азар - вне состава
-
"Челси" интересуется хавбеком сборной Украины
-
"Милан" хочет в следующем году пригласить Гвардиолу
-
Фанаты "Ниццы" жёстко потроллили Неймара
-
Ибрагимович поставил условие для возвращения в Серию А
-
Сборная Болгарии уволила главного тренера
-
23
Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры"
-
В "Локомотиве" подтвердили, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок колена
-
Дзюба и Слуцкий подшутили друг над другом
-
Мертенс определился со своим будущим в "Наполи"
-
Игроки "Тоттенхэма" недовольны тренировками Почеттино
-
Батистута: "Умолял врача ампутировать мне ноги"
-
"Ювентус" хочет продлить контракты с Дибалой и Игуаином
-
Главные новости дня: 18 октября
-
1
"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы
-
Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"
-
1
Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"
-
1
Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3