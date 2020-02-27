Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта

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Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом, но при одном условии.

По информации La Gazzetta dello Sport, звёздный швед потребовал усиления состава летом. 38-летний футболист хочет на закате карьеры поиграть в конкурентоспособной команде.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе, сыграл 9 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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