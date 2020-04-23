Ибрагимович потратил крупную сумму на покупку земельного участка в горах Швеции

1 Теги миланшвециязлатан ибрагимович

Ибрагимович потратил крупную сумму на покупку земельного участка в горах Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович инвестировал серьёзные деньги в недвижимость, сообщает Aftonbladet.

По информации источника, 38-летний футболист стал владельцем земельного участка в горах Швеции площадью около 1000 гектаров.

Сделка обошлась звёздному форварду в 30 миллионов шведских крон, что эквивалентно 2,7 миллиона евро.

Стоит отметить, что Ибрагимович уже владеет виллой в шведском горнолыжном курорте, а также охотничьим домом.

Не пропустите: Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Админ, сколько ещё надо терпеть на сайте этого сбежавшего с дурки вафлиста обзывающего Месси и Барсу?

Ответить

главное

Уткин назвал Соловьева фашистом

Уткин назвал Соловьева фашистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов