Ибрагимович потратил крупную сумму на покупку земельного участка в горах Швеции
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович инвестировал серьёзные деньги в недвижимость, сообщает Aftonbladet.
По информации источника, 38-летний футболист стал владельцем земельного участка в горах Швеции площадью около 1000 гектаров.
Сделка обошлась звёздному форварду в 30 миллионов шведских крон, что эквивалентно 2,7 миллиона евро.
Стоит отметить, что Ибрагимович уже владеет виллой в шведском горнолыжном курорте, а также охотничьим домом.
Не пропустите: Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А. | http://soccernews.ru
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