Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы. Форвард потренировался на снегу в шортах и футболке.

"Попробуй меня остановить", - написал Златан на своей странице в Instagram, прикрепив видео тренировки. Ожидается, что в ближайшее время швед вернется в строй.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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