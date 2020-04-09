Ибрагимович потренировался с "Хаммарбю", совладельцем которого является
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович принял участие в тренировке другой команды.
Сообщается, что 38-летний футболист занимался с игроками "Хаммарбю", совладельцем которого он является. Звёздному шведу принадлежит четверть акций клуба.
Напомним, что розыгрыш Серии А временно приостановлен из-за пандемии коронавируса, в связи с чем Ибрагимович улетел в Стокгольм.
В текущем сезоне форвард сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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