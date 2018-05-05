Ибрагимович потроллил Месси
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович потроллил лидера "Барселоны" Лионеля Месси.
"В чем разница между мной и Месси? На самом деле нет никакой разницы. Мы оба будем смотреть финал Лиги Чемпионов по телевидению" - сказал шведский форвард.
Напомним, что "Барселона" вылетела из Лиги Чемпионов от "Ромы" на стадии четвертьфинала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Севилья
|35
|51
|8
|Хетафе
|35
|49
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|14
|Алавес
|35
|41
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20