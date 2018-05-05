Ибрагимович потроллил Месси

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Ибрагимович потроллил Месси

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович потроллил лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

"В чем разница между мной и Месси? На самом деле нет никакой разницы. Мы оба будем смотреть финал Лиги Чемпионов по телевидению" - сказал шведский форвард.

Напомним, что "Барселона" вылетела из Лиги Чемпионов от "Ромы" на стадии четвертьфинала.

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комментарии
Антон

Зато Месси выигрывал лигу ,а Ибра нет хДДДД))))

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Марлен

Ибра жгет=) Но он прав на 100%

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Хосе

Ой хорош, ахах

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МЕССИ

АХАХАХА

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