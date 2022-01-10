Ибрагимович повторил достижение Роналду

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил в ворота 80 различных команд в топ-5 лигах Европы.

Юбилейной для 40-летнего шведа стала "Венеция", в матче с которой он отличился в воскресенье.

Как сообщает Opta, Ибрагимович повторил достижение форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

36-летний португалец достиг вышеуказанной отметки в декабре, когда поразил ворота "Бернли".

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