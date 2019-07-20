Ибрагимович повторил уникальное достижение Дрогба

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вписал своё имя в историю МЛС.

37-летний футболист повторил уникальное достижение легенды "Челси" Дидье Дрогба.

Только шведу и ивуарийцу удалось оформить по два хет-трика в североамериканской лиге в возрасте старше 35 лет.

Напомним, что Ибра забил трижды в дерби с "Лос-Анджелесом" минувшей ночью.

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