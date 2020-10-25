Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи

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Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бое с Джастином Гейджи на UFC 254.

В инстаграме футболист выложил снимок Хабиба с поясом, написав "боец номер один вне зависимости от весовых категорий".

"Следуй своему сердцу", - добавил швед.

Отметим, после победы Хабиб объявил о завершении карьеры.

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