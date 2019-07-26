Ибрагимович пожаловался на травлю

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович недоволен резонансом вокруг эпизода с его участием в дерби с "Лос-Анджелесом".

Напомним, что звёздный швед в верховой борьбе сломал скулу сопернику.

"Я выпрыгнул так же, как и в других матчах. Я не стремился травмировать парня. Просто я выше всех. Поэтому я и прыгаю таким образом. Такое ощущение, что на меня ведётся охота. Но когда ты лучший, за тобой охотятся", - цитирует Ибрагимовича Goal.com.

В текущем розыгрыше МЛС 37-летний нападающий забил 16 голов в 17 матчах.

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