Ибрагимович предложил свои услуги ПСЖ

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Ибрагимович предложил свои услуги ПСЖФото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский форвард Златан Ибрагимович в своей автобиографии Adrenalina рассказал, что летом предлагал свои услуги "Пари Сен-Жермен" не в качестве футболиста.

"Лето 2021 года. Я предложил ПСЖ стать спортивным директором. Я позвонил Насеру Аль-Хелаифи и предложил: "Если я не продлю контракт с Миланом, я перейду в ПСЖ и приведу вашу команду в порядок". Он засмеялся, но не сказал "нет", — отметил Ибрагимович.

В нынешнем сезоне 40-летний Златан сыграл в 12 матчах, в которых забил шесть голов и отдал один ассист.

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